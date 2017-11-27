Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Robin van Persie ortada yok, Fernandao oynamıyor. Fenerbahçe geçen hafta kazandığında hem Beşiktaş hem de Galatasaray puan kaybetmişti. Fenerbahçe'nin bir önemli haftası var. Antalya'da kazandı ve evine geliyor. 30-40 bin seyirci olur orada. Kazandığı taktirde Fenerbahçe tarihi boyunca kazandığı belki 200. veya 2000. maçtır. 1907'de kurulmuş bir kulüpte oyuncular sevindi. Ben olsam ben de öyle yapardım. Fenerbahçe kazandı ve üçüncü sıraya yükseldi. Büyük bir fırsattı ve bunu kullandılar.

"Fenerbahçe uzun süredir ilk kez ben bu işte olabilirim diyordu. Geçen hafta Başakşehir hariç rakipleri puan kaybetti ve şimdi olurum dedi. Yönetim primi 5-6 maçlık koydu. Fenerbahçe taraftarı için kolay bitmedi maç ama çok değerli bir üç puan aldılar. Fenerbahçe taraftarı sadece basketbol değil biz futbolda da varız diyecektir."

"Ligin ilk yarısı 3-4 puan geride bitirsek olur düşüncesi gerçekleşecektir. 3-4 transfer yapılabilir tabi gitmesi gereken oyuncularda olur. Bunları yönetim ve teknik heyet bakıp kriterlere karar verecek."

"Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe üyesi ve Antalyaspor Başkanlığı yaptı. Bugün ben Antalyaspor teknik direktörü olsam Fenerbahçe'ye karşı kazanmak isterim her takıma karşı kazanmaki sterim. Türkiye'de bunun aşılması gerekiyor. Fenerbahçe mücadelesini oyuna katarsa şampiyonluk mücadelesinde olur."

"Ateş etseniz Şenol hocaya ikisini oynatmaz. Kocaman'ın kafasına silah dayasanız öndeki çift isimler yüzünden diye tahmin ediyorum."

"Volkan çok top geldiği zaman çok iyi kaleci. Genel anlamda oyundan lider gibi yan toplarda iyi eskisi gibi hımbıl değil. Kameni'nin oynaması ona yaramış gayet iyi durumda. Kocaman, Antalyaspor hocası olsa en az 3 oyuncuyu gönderir, çalışmaz yani. Alex gidince bir süreç yaşandı. Daha sonra atlatıldı bu süreç ama..."

Şenol Güneş'in doğrusuyla Aykut Kocaman'ın doğrusu farklı. Kocaman 'ben buyum' diyor: 'İster beğenin ister beğenmeyin' diyor. Benim yoğurt yiğişim böyle Aziz Bey diyor.