Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle formasını Tolgay'a kaptıran Oğuzhan'a iki dev kulüp talip...



Adı Milan ile anılan Ozi'ye İtalyan takımından henüz bir resmi teklif gelmedi.



Diğer kulüp ise Fransız devi Marsilya... Sezon başı 29 milyon euro'ya aldığı Payet'ten istediğini alamayan Marsilya, ocak ayında Oğuzhan'ı alıp takımı onun üzerine kurmak istiyor. (Fotomaç)