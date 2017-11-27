Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun’u beğendiğini ifade eden Gomis, Beşiktaş maçı öncesinde ise “Vodafone Park’ın atmosferi beni ürkütmüyor, Türk Telekom Stadyumu daha ürkütücü. Buranın atmosferi en güzel atmosfer” dedi.

Cenk Tosun yorumu

“Cenk Tosun iyi bir golcü, şahsen tanımıyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı çok iyiydi, Porto maçını izleme imkanı buldum. Attığı pas çok güzeldi. Beşiktaş’ın üst tura çıkması Türk futbolu adına çok güzel.”

Gomis'in GS TV'ye açıklamaları

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. GS TV’ye konuşan Gomis, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maça da değindi ve hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı.

“Kendi performansımdan memnun değilim”

13 gol 3 asitlik performansına karşın Gomis, ”Kendimden çok fazla memnun değilim. Kendimden ve takım arkadaşlarımdan beklentim çok daha yüksek. Daha fazla gol atmam lazım. Daha fazla antrenman yapıp, daha fazla çalışıp, goller atmalıyım" diye konuştu.

“Beşiktaş’ı yenmek istiyoruz”

Gomis Beşiktaş derbisine ilişkin olarak ise, “Buradan 3 puanla dönmek önemliydi. Başakşehir maçındaki kaza sonrası 3 puan almak önemli olacaktı. Beşiktaş kaliteli bir takım. Bunu şampiyonlar Ligi maçında da gördük. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz.” dedi.

İlk 13 haftada 13 gol! Gomis'in yaptığını en son Burak Yılmaz başarmıştı

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken ligin en golcü oyuncusu konumunda Bafetimbi Gomis yer alıyor.

Galatasaray'ın golcüsü ilk 13 haftada rakip filelere 13 gol atmayı başardı. Gomis böylece son yıllarda Süper Lig'de bu başarıyı yakalayan iki oyuncudan biri oldu.

Süper Lig'de en son 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz ilk 13 haftada 13 gol atarken sezonu (Süper Final dahil) 34 maçta 34 golle tamamlamıştı. (Ajansspor)