Brezilya 1. Lig takımlarından Corinthians, sahasında karşılaştığı Fluminense'yi 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Düzenlenen kupa törenine ise Colin Kazım damga vurdu. Corinthians forması giyen milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına dair sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kazım'ın bu paylaşımı Türk kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Colin Kazım, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'da forma giymişti.
Colin Kazım'dan Türk bayrağı ile şampiyonluk kutlaması
27.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen milli futbolcu Colin Kazım, takımının şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak poz verdi.
Etiketler : Colin Kazım,Colin Kazım türk bayrağı,haberler,
522985 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/522985.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa 2 - 1 Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
10
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2