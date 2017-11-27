Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uğur Demirok’ta ikinci derece yırtık tespit edildiği ifade edildi. Trabzonspor Kulübü Doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada, “Uğur’un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor’da Uğur Demirok 2 hafta daha yok
27.11.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Trabzonspor’un savunma oyuncusu Uğur Demirok’un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Etiketler : Uğur Demirok,trabzonspor,trabzonspor haberleri,
523017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/523017.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
13. Hafta Maçları
24.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 0 Gençlerbirliği
25.11.2017
Göztepe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
25.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
26.11.2017
Galatasaray - Alanyaspor
26.11.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Trabzonspor
26.11.2017
Bursaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
26.11.2017
Kasımpaşa 2 - 1 Atiker Konyaspor
26.11.2017
Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
27.11.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
7
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
8
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
9
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
10
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
11
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2