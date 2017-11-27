Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beIN Sports'un sorularını cevaplayan Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf'ın sözleri:

BEN TRİBÜNDEN GELDİM

"Trabzonspor taraftarıyım, tribünlerden geldim. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. İnşallah üst seviyelerde oynarız. 2009-10'da Türkiye Kupası'nı kazandığımızda meydana kutlamaya gittim. Bir de ligde şampiyon olursak burası nasıl olur? dedim içimden."

ANNEM POLİS YA DA ASKER OLMAMI İSTİYORDU

"Futbol oynamam için annemle babamın çok desteği oldu. Babam biraz daha fazla istedi. Annem okuyup asker ya da polis olmamı istiyordu. Annem hep gözlerin güzel, yakışıklısın deyip beni över."

EVİMİZ YIKILDI YENİ EV ALDIM

"Arabam yok, aldığım parayı anneme ve babama veriyorum. Evimiz yıkıldığında anneme söz vermiştim ev alacağım diye. 3 ay önce yeni ev aldım."