Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor’un içine düştüğü bu kötü durumdan elbette en büyük rahatsızlığı Eskişehirspor taraftarları yaşadı. Eskişehisporlular sosyal medyada #EskisehirsporYokOluyor” başlığı altında tepkilerini dile getirdi.

Çaykur Rizespor maçı sonrasında bir yürüyüş düzenleyerek Eskişehir Büyükşehir Belediye binası önüne giden Siyah – Kırmızılı taraftarlar, belediye binası kapısına siyan çelenk koyarak tepkilerini dile getirdiler. Burada bir konuşma yapan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Tüm kamuoyu önünde Eskişehir’in seçilmişlerini, atanmışlarını ve işadamlarını duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

"BECERİKSİZ YÖNETİCİLERİN CEZASINI ESKİŞEHİRSPOR SEVDALILARI ÇEKMEMELİ!"

İstanbul’da faaliyet gösteren Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği Başkanı Selahattin Erdoğan da Türk futbolunun temel taşlarından biri olan Eskişehirspor Kulübünün sahipsiz bırakılmasına isyan ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde son derece önemli bir yer tutan Eskişehir kentinin Türk futbolunun en önemli temel taşlarından biri olan Eskişehirspor Kulübü sahipsiz bırakıldı. Eskişehirspor Türk Futbol tarihine ve hatta dünya futbol tarihine ilkleri ile geçmiş önemli bir futbol takımı. Türk futboluna kazandırdıkları tüm futbol kamuoyunun malumu” dedi.

Bu duruma kayıtsız kalınmamasını isteyen Erdoğan, “Tükenişe doğru hızla ilerleyen Eskişehirspor’un yaşadığı bu sıkıntılı duruma dur demek her vatanseverin görevidir. Eskişehirspor ve Eskişehirspor sevdalıları sadece Türkiye genelinde Eskişehir’in tanıtımını yapmamıştır. Dünya genelinde Türkiye’nin tanıtımına da önemli bir katkı sağlamıştır. Ülkemizin böylesine büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulamaz! Devletimiz, hükümetimizin bu duruma hal çaresi bulacaktır ve bulmalıdır. Biz Eskişehirspor sevdalıları olarak kimseden yardım talep etmiyoruz. Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına bunca katkı sağlayan Türk futbol tarihine ve tribün kültürüne en önemli katkıları sağlayan, futbola seyir zevkini katan bir camianın hakkı olanı istiyoruz. Beceriksiz yöneticilerin cezasını koskoca bir camia çekmemeli" ifadelerini kullandı.