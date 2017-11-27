Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Norwich City ile Preston takımları arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin son anlarına doğru yardımcı hakem Mark Jones sakatlandı ve karşılaşmayı yarıda bıraktı. Sakatlanan hakemin yerine, dördüncü hakem olarak görev yapan Andy Davies müsabakada görev aldı.

MAÇI 10 DAKİKA UZATTI

Ancak maçın uzatma dakikalarına girildiğinde elektronik tabelayı kaldıracak kimse olmadığı için, Norwich taraftarı David Thornhill imdada yetişti ve orta hakemin yardımıyla maçın 10 dakika uzadığı gösterdi.