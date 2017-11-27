Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Başakşehir, Kayseri deplasmanında 3 puan alarak tekrar liderliğe ortak olmanın peşinde. Kayseri ise iyi başladığı ligde üst sıralarda tutunmanın yolunu arıyor. Kayserispor Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınızı sizin için derlediğimiz haberimiden bulabilirsiniz. Kayserispor Başakşehir maçı saat 20:00'de beINSports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak bu dev mücadelenin şifresiz canlı anlatımını turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR MAÇI [CANLI]

10'GOL! Umut Bulut, skoru 1-0'a getiren golü atıyor!

5'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

1'Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Kayserispor başlıyor.

Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, İrfan Can, Kerim, Mossoro, Visca, Adebayor

Kayserispor'un ilk 11'i: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek ve 29 puanı bulunan lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor.

Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor ise bu karşılaşma öncesinde 22 puana sahip.

Clichy, Attamah ve Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, bugünki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 14. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Sakat oyuncuların durumu

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekibin, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyemeyen Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy'nin ise Kayseri deplasmanında takımdaki yerlerini alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caicara da Kayserispor'a karşı takımındaki yerini alabilecek.