Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmada atılan gol büyük tartışmalara yol açtı.

Mücadelenin 39. dakikada Başakşehir adına Emmanuel Adebayor beraberlik golünü atarken, bu pozisyon sonrası büyük tartışma yaşandı.

Kayserisporlu oyuncular bu pozisyonda ceza sahasında Adabayor'un topu eliyle aldığı gerekçesiyle hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. Sosyal medyada da Adebayor'un attığı bu golde ''El var'' görüşü hakimdi.

Hakeme yapılan yoğun itirazlardan sonra Kayserispor'da Deniz Türüç ve Lopes birer sarı kart gördü.