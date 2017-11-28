Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 aylık doping cezası sebebiyle tenisten ayrı kaldığı dönemde ailesi ve dostlarıyla daha çok vakit geçirdiğini söyleyen Sharapova, “Normalde olmayan bir imkândı ve benim istediğim şartlarda olmasa bile bu durumdan çok şey öğrendim. Kariyerinizde karşılaştığınız zorluklardan daha güçlü çıkabilirsiniz. Benim durumum da böyle oldu” dedi.

Doping cezası aldığı dönemde birçok kesimden hem eleştiri hem de destek aldığını söyleyen Sharapova “Benim spor dünyasındaki amacım ve hedefim insanların düşüncelerinin çok daha üstünde. Benim daha büyük bir vizyonum var, kelimelerin ötesinde bir vizyonum var. Ben lafımı kortta söylerim, bunu oyunumla gösteririm ve bu benim açımdan bir sporcu ve insan olarak çok önemli. İnsan, hayatının hikâyesini kendi yazar. Bazen insan dünyanın zirvesinde hisseder, bazen de aşağılarda. Benim hikâyem de başka türlü yazılıyor” dedi.

Cahit Eroğul