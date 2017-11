Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve hesapları yapan Kayserispor evinde Başakşehirspor’la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 9. dakikada öne geçti. Thiago Lopes’in uyanık davranıp erken kullandığı taç atışında topu alan Deniz Türüç arka direkteki Umut Bulut’u gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 1-0. Abdullah Avcı’nın ekibi, rakibinin diri ve disiplinli alan savunması karşısında bir türlü oyununu oturtamadı. Birkaç adrenalin yükselten pozisyon vardı ilk yarıda. 25’te Mendes’in şutu az farkla sonuçsuz, on dakika sonrasında da Umut’un bazukası Volkan’da kaldı. Derken son dakikada tartışmalı Başakşehir golü geldi. İrfan’ın altı pasa doldurduğu topu Adebayor kol-göğüs karışımıyla önce yumuşattı, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda onun gibi bir yıldız fırsatı kaçırmazdı: 1-1.

> Pozisyon fakiri

İkinci yarıya Kayseri hırslı-hızlı başladı. Fakat her iki takım da bu yarıda net pozisyon üretmekte zorlandı. 49’daki on sekiz çizgisi üzerinden tehlikeli frikik atışını Boldrin kullandı, az farkla üstten aut oldu. 3 dakika sonrasında Deniz Türüç sol kanattan ortaladı, Umut Bulut’un kafa vuruşunda Volkan Babacan topa hakim oldu. 2. bölgeler kolay geçilmeye başlayınca iki teknik adam da oyuncu değişiklikleriyle orta sahalarını güçlendirdi. Fakat yine de net gollük pozisyonun görülmediği karşılaşma 1-1 sona erdi.