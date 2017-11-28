Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon ve Türk futbolunun yükselen değeri Yusuf Yazıcı beIN Sport’un VIP konuğuydu. Sahadaki futbolunu seyredip beğendiğimiz ve takdir ettiğimiz genç isim, gelişim sürecini anlatıp hayallerinden bahsetti. Yusuf Yazıcı aslında saha dışında da çok sağlam bir yükseliş ve gelişim gösterdiğinin sinyallerini verdi. Aslında genç kuşağa ders gibi verilecek bir süreci anlattı Yusuf. Futbola 6 yaşında sokak arasında ağabeyinin teşviğiyle başlayan genç isim ailesinden de destek görmüş. Her ne kadar annesi güzel gözlü oğlunun asker ve polis olmasını istese de o futbol topunun arkasından koşmuş. Aileden topçu ve küçük kardeşi de Trabzonspor’un U11 takımında oynuyor.

> Dönüm noktası

Hani insan hayatında küçük gibi görünen ama büyük değişimleri beraberinde getiren anlar vardır ya... İşte Yusuf Yazıcı’nın o anları... 13-14 yaşına kadar sol açık oynayan Yusuf, kenarda kalmaktan ve zaman zaman topun gelmemesinden rahatsızdır. Orta sahaya geçmek ister ancak söyleyemez. Bir gün altyapıda hoca değişir. Mutlu Dervişoğlu gelir ve Yusuf’a der ki “Sanırım sen orta sahada oynamak istiyorsun” der ve onu ortaya çeker. Kariyerinde Salih Tekke, Sadi Tekelioğlu ve Özkan Sümer gibi birçok hocanın etkisi bulunan Yusuf futboluyla artık ortadadır. Tekelioğlu A Takım’a yükselince elinde büyüyen Yusuf gibi isimleri de A Takım’a çıkarır.

> Kutlamalardaki çocuk

Trabzonspor taraftarının içinden geldiğini ve camiayı çok iyi bildiğini söyleyen Yusuf’un Trabzon Erdoğdu Lisesi ile dünya şampiyonu olduklarında nasıl sevineceğini bilemediğini söylüyor. Oysa o 2009-10 sezonunda Trabzonspor Türkiye Kupası’nı kazandığında Meydan Parkı’na gidip kutlamalara katılanlardan ve “Şampiyon olduğumuzda burada olmayı düşünemiyorum” diyenlerden. Kaldı ki o çocuk, altyapıda oynarken su molası verildiğinde herkes çemşeye giderken o kenardan A Takım’ın idmanlarını izleyen ve hayal kuranlardan. Şu anda hayalini kurduğu yerde A Takım’da ama şunun da bilincinde: Daha başardığım bir şey yok. Yolun çok başındayım.

> Kendine yatırım...

Ve bu çocuk ilk kazandığı parasıyla köprü geçtiği için evleri yıkılan annesine ev sözü verip 3 ay önce yeni eve geçmenin huzuru içerisinde. Kazandığı parayı ailesine verdiğini söyleyen ve daha yeni yeni iyi paralar kazanmaya başlayan Yusuf sıradaki planı da “Ağabeyime ve babama araba almak var” diye açıklıyor. Ve fazla iç dünyasını açmaktan çekinen beyfendi kişiliğiyle dikkat çeken Yazıcı “Kendime de yatırım yapıyorum” diyen ve açıyor: Üniversite ikinci sınıftayım. İngilizce kursuna gidiyorum. Kendimi geliştirmek adına psikolog desteği alıyorum.

> Tercihi İspanya

İspanya futbolunu daha çok sevdiğini söyleyen Yusuf Yazıcı, adım adım ilerlediğini belirtirken bir futbolcunun her anlamda kendine çok iyi bakması gerektiği görüşünde. Bir gün Avrupa’ya gitmek istediğini söyleyen bordo-mavili isim eksik gördüğü kafa vuruşlarını ve sağ ayağını da geliştirmek için ekstra çalışmalar içerisinde olduğunu vurguluyor. Öncelikle Trabzonspor’a vefa borcunu ödemek istediğini belirten Yusuf Yazıcı, burada başarılı olduktan sonra diğer kendinde saklı hayallerine bir bir ulaşmak istediğinin altını çiziyor. YOLUN AÇIK OLSUN...

SATIR BAŞLARI

n Lise takımıyla Dünya Kupası için Guetamala’ya gittiğimizde insanların çok zor durumda olduğunu gördük. Statta maç öncesi fındık dağıttık, hepsi “Türkiye” diye bağırdı.

n Azla yetinmem. Millî takıma çağrılmak benim için gurur vericiydi. Millî takımdan Trabzon’a döndüğümde daha bir öz güvenle geliyorum.

n Futbolcu olmasaydım beden eğitimi öğretmeni olurdum. Sesim güzel değildir ama Kâzım Koyuncu’yu çok beğenerek dinlerim.

n Yüzmeyi çok severim, basketbolu ve masa tenisini severim. Boş zamanım yok ama olduğunda da arkadaşlarımla ailemle beraber olurum.

n Türkiye Süper Ligi’nde Beşiktaşlı Anderson Talisca’yı, bizim takımdan Abdülkadir ve Jose Sosa’yı çok beğeniyorum.

n Şampiyonluk yarışında Başakşehir sinsi sinsi geliyor. Galatasaray’da performans düşüklüğü var ama fena durumda değiller.

n Yabancı oyuncular mücadelenin çok yüksek olmasından dolayı Türkiye’de zorlanıyorlar. Sonra ‘ben nereye geldim’ diyorlar.

n Hakemlerle diyaloğum çok iyidir. Teknolojiye karşı değilim ama video hakemin futbolun doğallığını bozacağını düşünüyorum.

n Futbolda ayrımcılığa ve değersizleştirmeye karşıyım. Türk futbolcu olarak kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz.