Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Denizli Şubesi’nin lansmanı Başkanımız Aziz Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Birçok taraftarın da katıldığı gecede konuşma yapan Yıldırım, “Denizli; benim şahsım ve Fenerbahçe için ayrı önemi olan bir şehrimizdir. 2004-05 yılında Denizlispor’u 4-0 yenerek 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmiştik. 1 yıl sonra yine son maçta Denizlispor’la 1-1 berabere kalarak o yılın sonunda tüm emeğimizi boşa harcamış olduk ve şampiyonluğu kaybettik. 18 dakika uzatılan bir maç, sporda olmayacak olayların yaşandığı bir yılı hep beraber yaşadık” sözlerini kullandı.

> Bizi yok etmek istediler

Yıldırım devamla, “O gün FETÖ terör örgütünün Fenerbahçe içindeki çalışmalara başladığı zamanlardır. 2011 yılında büyük operasyon; ‘3 Temmuz’ operasyonu yapılarak Fenerbahçe’yi yok etme çalışmaları başlatıldı. Ama Fenerbahçe taraftarı, kongre üyesi, divan kurulu ve yönetimiyle beraber Metris’te olmasına rağmen Türkiye’de o güne kadar yaşanılan bütün olaylara set çekerek, duvar olarak, biz varız diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığını sağlayacak yolun önünü açtı” şeklinde konuştu.