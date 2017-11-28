Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor’dan sonra Antalyaspor’u da devirerek şampiyonluk iddiasına tazeleyen Fenerbahçe’de yüzler gülmeye başladı. İki maçlık galibiyet serisi takımın özgüvenini yerine getirirken, teknik direktör Aykut Kocaman rehavet uyarısı yaptı. Yaşanan puan kayıplarını unutmayan tecrübeli teknik adam “Evet önemli maçlar kazandık ama henüz ortada elle tutulur bir başarı yok. Şampiyonluk için bu seriyi geliştirmeye devam etmemiz lazım” dedi. İpleri sımsıkı tutmakta kararlı olan Kocaman “Hemen havaya girmeyin. Bu puan ortalaması bize yetmez. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden yola devam etmek zorundayız. Kazanmak için oynamaya devam edeceğiz ve üzerine koyarak ilerleyeceğiz” ifadesini kullandı.

> Daha fazlasını yapmalıyız

Oyuncularına, Galatasaray derbisinden sonra kalan 8 maçta koydukları 6 galibiyet, 2 beraberlik hedefini hatırlatan Aykut Kocaman “Bu bizim en kötü hesabımızdı ve Kayseri ve Osmanlı karşılaşmalarında kredimizi tükettik. Devre arasına kadar kalan 4 maçı kazanmamız şart. Bu süreçte liderle aramızdaki farkı bir maçlık seviyeye indirirsek büyük avantaj yakalarız” dedi. Hâlâ istenilen performansı yakalayamadıklarını vurgulayan Kocaman “Evet kazanmayı hatırladık ama Fenerbahçe geleneklerinin altında bir tempodayız. Hem sonuç hem de oyun olarak kendimizi geliştirmemiz şart. Bu tempo şampiyonluk için yeterli değil. Gerçek potansiyelimizi ortaya koymak ve seriyi geliştirerek devam etmeliyiz” uyarısında bulundu.