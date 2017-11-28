Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Manisaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? ile ilgili merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Türkiye Kupası'ndan beşinci tur heyecanı başladı. İlk maçta Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Manisaspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Manisaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, Süper Lig devi, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a konuk olacak. Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi çok önemli bir prova niteliğinde olan Manisaspor maçında Şenol Güneş'in yıldız oyuncularından yoksun bir kadro oluşturması bekleniyor. Saat 14:30'da başlayacak Beşiktaş Manisaspor Türkiye Kupası maçı A2 TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınalanacak. İşte Beşiktaş Manisaspor maçı ile ilgili merak ettikleriniz...

Manisaspor sürpriz peşinde

TFF 1’inci Lig’de aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarını sevindiren Grandmedical Manisaspor, bugün Beşiktaş’la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5’inciÿtur maçına kilitlendi. Beşiktaş’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta avantajı eline geçirmek isteyen Tarzan’da Teknik Direktör Fatih Tekke’nin oyuncularını en iyi şekilde motive ettiği bildirildi. Morallerin üst seviyede olduğu takımından galibiyet bekleyen Tekke’nin, "Ligde alınan iyi sonuçlar hepimizin özgüvenini yerine getirdi. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Beşiktaş’ın gücü belli. Ancak herkes sahada elinden gelenin en iyisini yapacak. Beşiktaş’ı yenersek sürpriz olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Manisaspor, Beşiktaş’la en son 2011-2012 sezonunda ligde karşı karşıya geldi. Manisaspor, renktaşı Beşiktaş’a İnönü ve 19 Mayıs Stadı’nda 4-1’lik skorlarla boyun eğdi. Manisaspor Türkiye Kupası’nda ise son olarak 2010-2011 sezonunda Beşiktaş’a rakip oldu. B Grubu’ndaki eşlemede Beşiktaş, Ege ekibini deplasmanda 3-2 yenmişti. Manisaspor, Kara Kartal’a karşı son galibiyetini 16 Ekim 2010’da Süper Lig’de aldı. Siyah-beyazlılar İnönü Stadı’ndaki maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bugün Vodafone Park’ta saat 14.30’da başlayacak mücadelede Bahattin Şimşek görev alacak.

"İsteksiz oynayan, formayı alamayacak"

Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında oynadığı futbol, teknik direktör Şenol Güneş’in sabrını taşırdığı ortaya çıktı. Güneş’in Yeni Malatyaspor maçından sonra soyunma odasında futbolculara sert uyarılarda bulunduğu ve oyuncularından Avrupa maçlarına olduğu gibi lige de motive olmalarını istediği öğrenildi.

Güneş’in şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatıp; "Sizin sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye Şampiyonlar Ligi’nde olamayız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DERBİ ÖNCESİ SIKI YÖNETİM

Güneş’in yardımcılarıyla da bir toplantı yaptığı ve "Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayanı ve isteksiz oynayanı artık ilk 11’e almayacağız" dediği öğrenildi. Güneş’in bu futbolcuların kim olduğu konusunda isim vermediği, ancak Quaresma ve Talisca’yı kastettiği ileri sürüldü.

NEGREDO DAHA FAZLA SÜRE ALACAK

Bu arada oyuna girdiği süre içinde hırslı gözüken Negredo’nun da daha uzun sürelerde forma giyeceği belirtildi. Güneş’in İspanyol futbolcuyu ilk 11’e de alabileceği iddia edildi. Cenk’ten de memnun olan Güneş, bu iki futbolcuya aynı anda forma vermenin planlarını yapıyor. Beşiktaş’ın bugün Grandmedical Manisaspor ile oynayacağı kupa maçında ise çok sayıda yedek futbolcu forma şansı bulacak.