Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Süper Lig maçlarının ardından Türkiye Kupası'nda beşinci tur heyecanı geldi çattı. İlk maçta Süper Lig'in lideri Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Peki Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? Akşam saat 20.30'da başlayacak Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak. Galatasaray Sivas Belediyespor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı ile ilgili merak ettikleriniz...

Galatasaray'ın kalesinde bir ilk

Galatasaray'ın, Sivas Belediyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında kaleyi Cedric Carrasso koruyacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında yarın akşam Sivas Belediye Spor ile Ali Sami Yen Stadı'nda konuk edecek olan Galatasaray'da yarın gece kaleyi Cedric Carrasso koruyacak. Geniş rotasyona gidecek olan Tudor kalede bu sezon ilk kez resmi bir maçta 36 yaşındaki Fransız eldiveni değerlendirecek.

Galatasaray'ın yarın beklenen 11'i şöyle:

Carrasso, Linnes, Ahmet, Koray, Tarık Çamdal, Donk, Selçuk, Feghouli, Yasin, Sinan, Eren.

Öte yandan Galatasaray bu maç için kampa girmeyecek.

Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray Sivas Belediyespor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray'da, gözler kupa mücadelesine çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 28 Kasım Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarından sonra dar alanda çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı takım, kupa maçının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)

29 Kasım Çarşamba:

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

30 Kasım Perşembe:

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (Kahramanmaraş 12 Şubat)

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)