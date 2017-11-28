43 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, kulübü Palmeiras'ın sezonun son iç saha maçında Botafogo'yu 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika forma giyerek yeşil sahalara veda etti. Futbola 1994 yılında Portuguesa takımında başlayan Ze Roberto, Real Madrid, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Santos'un da aralarında yer aldığı toplam 10 takımda forma giydi. Bu kulüplerde 681 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 119 kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan Ze Roberto, Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Bayern Münih ile de 4 kez lig şampiyonluğuna ulaştı. 1998 ve 2006 dünya kupalarında Brezilya'nın kadrosunda yer alan Ze Roberto, 85 kez milli takım formasını giydi.
Brezilyalı yıldız futbola veda etti
28.11.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kariyerine 19 kupa sığdıran 43 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Ze Roberto, aktif futbol hayatını sonlandırdı.
Etiketler : Brezilya,Palmeiras,Ze Roberto,spor haberleri,
523245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/523245.aspx
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2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
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3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
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Beşiktaş
13
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2
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12
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23
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Kayserispor
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5
2
20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
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2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
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3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
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Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
7
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
8
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
9
Boluspor
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2
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15
1
17
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Gazişehir G.Ant
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7
3
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10
4
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Altınordu
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4
5
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19
1
16
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Samsunspor
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3
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15
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Adana Demirspor
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4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
13
3
2
8
13
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-10
11
17
Grandmedical Manisaspor
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5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2