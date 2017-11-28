Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.

Yardımcı, Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesi ve Fatih Terim'in tazminatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları...

LUCESCU'DAN BAŞKA KİMSE YOKTU

Yardımcı, "Şanssız günler geçirdik. Arda problemi ile başlayan, Fatih Hocamızın patlak veren durumu sonra ortaya çıktı. Ülke olarak yeteneklerimize sahip çıkmamız lazım. Bu insanlar uluslararası alanda bizim yüzlerimiz, yeteneklerimiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bir karar bu. Fatih Hoca'dan sonra Şenol Güneş'e teklif götürdük, kulüp kabul etmedi. O anda başka da kimse yoktu, Lucescu göreve getirildi. Bizleri tanıyan, en doğru insan olarak Lucescu'da karar kılındı.'' şeklinde konuştu.

TAZMİNAT KONUSU DAHA ÇOK KONUŞULUR

Servet Yardımcı, Fatih Terim'in tazminat konusuyla ilgili de "O konu yargıya intikal etti. Yargı sürecini bekliyoruz. Daha çok konuşulur." ifadelerini kullandı.

Terim, 3,5 milyon euroluk tazminatını almak için TFF'ye iki kez ihtarname göndermiş ve konu yargıya taşınmıştı.

"Millî takımın başına Türk hoca bulamamanız sizi rahatsız etmedi mi?" sorusu üzerine Servet Yardımcı, "Rahatsız etmez olur mu, tabii ki rahatsız etti. Biz herkese de teklif götüremezdik. Hocalarımız çalışıyor. O kulüplere de çomak sokmanın bir anlamı yok. Türk hocanın olması hepimizin arzusu tabii." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, "Arda Turan önemli bir yetenek, önemli bir yıldız. Tabii oynaması, hazırlanması lazım. İnşallah ikinci yarı takım bulacak ya da Barcelona'da oynamaya başlayacak." dedi.