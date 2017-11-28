Elâzığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elâzığ ekibi ilk periyodu 27-17’lik üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdürmeyi başaran Elâzığ takımı, devreye 45-29 önde girmeyi başardı.
Performansını devam ettiren Elâzığ İl Özel İdare, 3. periyodu 67-46, son periyodu 90-59 üstün tamamlamayı başardı.
Elâzığ ekibinden Amerikalı pivot Sharon Houston kaydettiği 36 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Başak Altunbey 17, Kamile Altun 13’er sayıyla galibiyete katkı sundu.
Fenerbahçe Gelişim’de ise Melisa Korkmaz’ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.