Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal'ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar, ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal'ı protesto etmeyi sürdürdü.
Tarık Çamdal maç boyunca yuhalandı
28.11.2017 - 22:35 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.
Etiketler : tarık çamdal,galatasaray,sivas belediyespor,
523399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/523399.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
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Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
7
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
8
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
9
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
10
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
11
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
13
3
2
8
13
23
-10
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2