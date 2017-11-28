Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor’u 5-1 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçın sonucundan dolayı mutlu olduğunu belirten Tudor, “Ancak oyunun geneline bakıldığında mutlu olduğum yerler var, mutsuz olduğum yerler var. İlk yarıyı beğenmedim. Galatasaray gibi bir takım evinde 3. lig takımına karşı oynuyorsa daha etkili bir performans sergilemeli. Ancak ikinci yarıda daha iyi oynadık ve rakibin kırılma noktalarını değerlendirerek gol bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunum” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM”

Sivas Belediyespor karşısında Donk, Tarık Çamdal ve Selçuk gibi isimlerin yerine altyapıdan futbolcuların oynayıp oynamayacağı sorulan Tudor, “Sahadaki her oyuncu Galatasaray’ın futbolcuları ve bizimle birlikte her gün antrenmanda çalışan futbolcular. Ligde tabii ki ilk 11’e baktığımızda daha az oynayan oyuncuları kullandık. Diğer taraftar, kupa bizim için önemli bir turnuva. Seçimim bu maçta bu şekildeydi” dedi.

Son olarak genç oyuncularla ilgili konuşan Tudor, “Bugün gençlerin performansından memnundum. Recep, Barış ve Emrah iyiydi. Bu oyuncuların performanslarından memnunum. Onlar bizim geleceğimiz” diyerek sözlerini tamamladı.

SİVAS BELEDİYESPOR CEPHESİ

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Bozkurt, oyunu çirkinleştirmeden oynadıklarını ve tecrübe kazandıklarını söyledi.

Galatasaray deplasmanında 5-1 kaybeden Sivas Belediyespor’da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Maçtan önce oyuncularla konuştuğunu belirten Bozkurt, “Güzel oyun izletelim istedik. Bunu zaman zaman yaptığımızı düşünüyoruz. Çıkarken kaptırdığımız topların cezasını keserler dedik. Bizim liglerimizde bunları pek değerlendirmiyorlar ama Galatasaray’la oynuyorsunuz. İkinci yarıda bu şekilde kaptırdığımız bir top oyunun kırılma anı oldu. Bugün kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler kazandık” ifadelerini kullandı.

“2-1 YA DA 3-1 BİTSEYDİ, 2. MAÇ DAHA FARKLI OLURDU”

Maçta kırılma anı yaşadıklarını söyleyen Bozkurt, “Eğer bugün 2-1 ya da 3-1 bitse Galatasaray Sivas’ta zorlanacaktı. Çünkü iyi bir zemin beklemiyor Galatasaray’ı. Hücuma iyi çıkıyorlar. Topa sahip olacağımızı düşünüyorduk ama Galatasaray önde çok bastı ve hücumda etkisiz kaldık. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik. Ancak kırılmayı çok yaşadık. 3-0’da kırılma yaşandı. 3-1’de bir canlanma olsa da sonrasında çok açık verdik ve bu sonuç ortaya çıktı” diye konuştu.