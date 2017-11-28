Salon: Sinan Erdem
Anadolu Efes: Errick McCollum xxx 41, Vladimir Stimac xx 14, Birkan Batuk xx 11, Bryant Dunston x 6, Ricky Ledo x 2, Krunoslav Simon xx 10, Brock Motum xx 6, Onuralp Bitim x 5, Doğuş Balbay x 2, Arda Erdoğan x
Başantrenör: Velimir Perasovic
Muratbey Uşak: Jackie Carmichael xxx 15, Earl Calloway xx 6, Ian Miller x 7,Mutlu Akpınar xx 8, Damir Markota x 5, Ikechukwu Justin Ofoegbu xx 8, Şafak Edge xx 16, Jordan Hamilton xx 11, Tayfun Erülkü x 6, Süleyman Yavaş x 2, Murat Kozan x
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 20-26 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 46-46
3. Periyot: 65-64 (Anadolu Efes lehine)