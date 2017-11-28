Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli ile Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, "Arakan İçin Sevgi Ordusu"nun yardım kampanyasına Twitter'dan destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KAYITSIZ KALMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya fenomeni Jerome Jarre ve Fransız oyuncu Omar Sy'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü kişinin başlattığı yardım kampanyasını Twitter'dan desteklemesine, Feghouli ve Adebayor kayıtsız kalmadı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, Twitter hesabında "Merhaba. #ErdoganHelpRohingya. Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Adebayor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkıştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "#ErdoganHelpRohingya. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.