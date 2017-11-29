Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de takımın ana golcüleri Janssen'in cezalı duruma düşmesi, Soldado'nun da sakatlanması gözleri uzun süredir oynamayan Robin van Persie'ye çevirmişti. Ne var ki Fenerbahçe teknik heyeti, Hollandalının son durumuna bakınca, ligde değil 90 dakika, tek devre dahi oynayacak durumda olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Yalnızca 30 dakika şans bulabilecek kondisyona sahip Van Persie'nin ligdeki Kasımpaşa mücadelesine 11 çıkması bu yüzden imkansız gözüküyor. Alternatifler ise Ahmethan ve Aatif olarak öne çıkıyor.