Elindeki tüm stoperlerin sağ ayaklı olduğuna dikkat çeken Tudor'un solak defans oyuncusu için Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakitsky'yi yönetime söylediği ortaya çıktı. Asıl mevkisi sol stoper olan Rakitsky sol bekte de görev yapabiliyor. Üçlü savunma denemelerini seven Tudor'un çok yönlü defans oyuncusu Rakitsky için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Shakhtar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nda 47 kez forma giydi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Rakitsky 1.85 boyu ile hava toplarına da hakim. Igor Tudor, Rakitsky'yi hem dörtlü savunmada Maicon'un partneri hem de üçlüye dönmesi halinde sol stoper olarak düşünüyor.
Galatasaray'a solak geliyor
29.11.2017 - 05:26 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ligde bir dakika bile süre almayan Donk'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray açılan yabancı kontenjanını savunmaya kullanacak.
Etiketler : galatasaay,transfer,
523454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/523454.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
7
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
8
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
9
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
10
Gazişehir G.Ant
13
3
7
3
14
10
4
16
11
Altınordu
13
4
4
5
20
19
1
16
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
13
3
2
8
13
23
-10
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2