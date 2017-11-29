Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elindeki tüm stoperlerin sağ ayaklı olduğuna dikkat çeken Tudor'un solak defans oyuncusu için Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakitsky'yi yönetime söylediği ortaya çıktı. Asıl mevkisi sol stoper olan Rakitsky sol bekte de görev yapabiliyor. Üçlü savunma denemelerini seven Tudor'un çok yönlü defans oyuncusu Rakitsky için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Shakhtar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nda 47 kez forma giydi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Rakitsky 1.85 boyu ile hava toplarına da hakim. Igor Tudor, Rakitsky'yi hem dörtlü savunmada Maicon'un partneri hem de üçlüye dönmesi halinde sol stoper olarak düşünüyor.