Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat çalıştırıcı, “Daha az forma bulan oyuncuları kullandık. Sinan çok etkili bir oyuncu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Ona yeteneğini göstermesi için baskı yapıyorum. Hedefimiz Beşiktaş derbisinde iyi bir maç çıkarmak. 3 günde iyi hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

Tolga’nın ciğeri yandı!

Kontrollerinin ardından sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını ve Beşiktaş derbisini kaçıracağını öğrenen Tolga Ciğerci adeta kahroldu. Büyük üzüntü yaşayan futbolcu geçen sezon da Fenerbahçe derbisinden sonra ciddi bir sakatlık yaşamış, 12-20. haftalar arası oynayamamıştı.



Tarık yuhalandı

Galatasaray’da uzun süre sonra on birde forma bulan Tarık Çamdal, kötü performansı ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal’ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti.



Tatlı bir akşam

G.Saray’da dün golü ve asistleriyle dikkat çeken Sinan Gümüş, “Uzun süre sonra forma şansı bulduğum için sevinçliyim. Bir gol atmak ve üç asist yapmak çok iyi, tatlı bir akşam oldu benim için. Arkadaşlarım da ben de çok mutluyuz” açıklaması yaptı.