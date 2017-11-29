Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - Son iki haftada aldığı galibiyetlerle zirve yarışına yeniden tutunan Fenerbahçe’de golcü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı golcüsü Vincent Janssen, Antalya deplasmanında gördüğü kartla cezalı duruma düşmüş, Sivas karşısında yaptığı hat-trick’le göz dolduran Roberto Soldado ise oyuna girdikten 9 dakika sonra sakatlanmıştı. Çekilen ilk MR’da dizinde yoğun ödem tespit edilen İspanyol golcü için ilk açıklamalar ümit vericiydi. Ancak dün yapılan kontrollerde İspanyol golcünün durumunun umulandan daha ciddi olduğu ve Kasımpaşa karşısında oynaması halinde daha büyük sıkıntı yaşayacağı öğrenildi. Yine sakatlık sebebiyle takımdan ayrı özel program uygulanan Fernandao’nun da bu maça yetişmesi mümkün görünmüyor.



Forvetsiz formül olabilir

Bu şartlarda Fenerbahçe’de sağlam golcü olarak sadece Robin van Persie’ye kalmış durumda. Sezon başından beri bekleneni veremeyen Hollandalı golcü, 30 Ağustos’tan bu yana sahalardan uzak. Millî takımda yaşadığı sakatlıktan sonra henüz yeni toparlanan Robin van Persie kendisini hazır hissettiğini söylese de durumu bugün Adana Demir’le oynanacak kupa maçında ortaya çıkacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, kafasından tamamen sildiği Robin van Persie’ye mecbur kalmanın sıkıntısını yaşarken, alternatif formülleri de değerlendiriyor. Hollandalının takım seviyesinin altında kalması halinde Kocaman’ın Kasımpaşa karşılaşmasında taktiksel değişiklik yapıp sahaya forvetsiz çıkabileceği belirtiliyor.



Futbolu özledim

Omuzundaki sakatlığa rağmen uyarıları dinlemeyip gittiği Hollanda Millî Takımı’nda sakatlanan Robin van Persie tam 3 aydır futboldan uzak. Sakatlığı geçen RvP “Çalışmalara yeni başladım ve istenilen seviyede olmadığımı biliyorum. Ama kendimi iyi hissediyorum. Forma şansı bulursam elimden gelenin fazlasını yapacağım” dedi. Genç Ahmethan’la da yakından ilgilenen Aykut Kocaman’ın golcü konusundaki nihai kararını son dakikada vereceği öğrenildi.



Bernard listeye girdi

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, Shakhtar’dan Bernard için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Atom Karınca lakaplı 25 yaşındaki sambacı için Ukrayna ekibine teklif yapacağı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe’nin gözdelerinden Lucas Lima, Palmeiras’a 5 yıllık imza attı



Son golü hoca attı

Fenerbahçe, Adana Demirspor’la tam 23 yıl sonra bir resmî maçta karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 26 Şubat 1995 tarihinde kozlarını paylaşmış, mücadeleyi Fenerbahçe kazanmıştı. Sarı-lacivertlilere 1-0’lık galibiyet getiren golü penaltıdan Aykut Kocaman kaydetmişti.



Isla’ya yoğun bakım

Osmanlı maçında sakatlanan Isla takımla çalışmalara başladı. Sivas ve Antalya karşılaşmalarını kaçıran Şilili sağ bek dizinde bandajla idmanlara katılırken, kupa maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Teknik heyetin üzerine titrediği Isla’nın Kasımpaşa karşısında formasına kavuşması bekleniyor.



Kupada rakip Adana Demir

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur elemelerinde Adana Demirspor’u Kadıköy’de ağırlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, kupa maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Tecrübeli teknik adamın Şener, Yiğithan, Oğuz Kağan, Samed ve Mehmet Ekici gibi isimlere yer vermesi bekleniyor.





Eğer golcülerden iyi haber gelmezse Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 4-3-3’e dönebilir. Aykut Kocaman, Josef-Topal-Ozan üçlüsünün önünde Valbuena-Giuliano-Dirarlı bir deneme yapabilir.