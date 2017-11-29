Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerde çifte ayrılık. Kanarya'nın sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'a sürpriz bir talip çıktığı öne sürüldü...

Bundesliğa takımı Hamburg'un İsviçre Ligi'nde forma giyen genç oyuncu için sarı-lacivertli ekibe 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Yönetimin de bu kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı kaydedildi.

Uzun süren sakatlığının ardından kadroya giremeyen Jose Fernandao'nun kulüpten ayrılma istediğini bildirdiği öğrenildi.

Sambacı, menajeriyle yaptığı görüşmede kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini istedi. 30 yaşındaki golcü ile eski takımı Bursa ilgileniyor. (Fotomaç)