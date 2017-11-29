Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor. İşte Oğuzhan Özyakup'un yeni rotası...

Pazartesi, Ümraniye’ye çıkarma yapan Başkan Fikret Orman, kaybedilen puanlar için ''hocam neler oluyor?'' dedi. Güneş’in cevabı ''sorun yok. Ya iki kulvarda yarışmaya alışacaklar, ya da ben alıştıracağım'' dedi.

Orman, ''Benden isteğin?'' deyince Güneş de, ''Paralarını öde. Futbolcu milletinin sırtını pek tutmak gerek. Başka da bir şeye ihtiyacım yok'' cevabını verdi.

Sohbetin ikinci kısmında ise Orman, Cenk, Oğuzhan ve diğer futbolcular için gelen teklifleri sıraladı. ''Ne yapalım?'' diye sordu. Güneş’in cevabı ise; ''İlla birisini satacaksak Oğuzhan’ı tercih ederim.





Ama Cenk’i tutalım. Ona ihtiyacım var. Hem sezon sonunda çok daha büyük paralara satarsın'' diyerek Başkan’a fikrini söyledi.

Marsilya sezon başında 29.3 milyon Euro verdiği Dimitri Payet’in yerine Oğuzhan Özyakup’u istiyor... son 4 maçın 2’sinde yedek kalan 2’sinde ise toplamda 117 dakika forma giyen Payet, Fransa’da yerden yere vuruluyor.

Marsilya taraftarları bir an önce Oğuzhan’ın transferini isterken Payet’e ise, ''Kaç kilo? Türk lokumu gibi yumuşacık'' yorumlarını yapıyorlar. (Fotospor)