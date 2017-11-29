Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, isminin Galatasaray'la anılamsıyla ilgili açıklama yaptı. İşte Fatih Terim'in Galatasaray sorularına verdiği cevap: "Hakkımda yazılanlar Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray'la görüşmem olursa zaten sizlerle paylaşırım. Bu açıklamamdan sonra hala bu tarz haberleri yapanlar olursa onlara itibar etmemenizi rica ediyorum" dedi.