Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisaspor'un Beşiktaş'a 9-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşılaşma sonunda gözyaşlarına hakim olamayan ve Alvaro Negredo tarafından teselli edilen Emrullah Şalk'ın 2012'de attığı Tweet'ler olay oldu!

Emrullah 2012'de içinde "8-0" içeren bir Tweet attı. Beşiktaş taraftarından, Liverpool karşısında alınan mağlubiyeti hatırlattığı için ise tepki gördü ve bu Tweet'leri daha sonra sildi.

Ancak Emrullah'ın bu Tweet'leri Beşiktaş'ın Liverpool mağlubiyetini hatırlatmak ya da dalga geçmek için değil, arkadaşını Play Station'daki futbol oyununda 8-0 yenmesinden dolayı attığı ortaya çıktı.

Ancak tecrübeli kalecinin Tweet'leri silmesi yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Emrullah'ın başka arkadaşlarıyla 'mention'laşarak yazdıkları ise işin gerçeğinin sadece konsol oyunundan ibaret olduğunu ortaya çıkardı.