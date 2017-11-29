Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“BU NASIL TARAFTARLIK”

Kılıç, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Maç sonu ve maç içerisinde taraftarın takıma ve kendisine ettiği küfürlerin gereksiz ve ahlaksız olduğunu belirten Kılıç, daha sonra şunları söyledi:

“Tebrik ediyorum Bursaspor’u. Bu kadar ahlaksızların önünde ancak bu kadar olur. Bu bilinçli planlı yani. Planlı bir şekilde hocasına şarapçı diyemez. Bana bakın ahlaksız herifler ben bırakın şarabı dini vecibelerini eksiksiz, neyse bunları konuşmayayım. Sen benim aileme çoluğuma çocuğuma bırak küfürleri hiçbir şey diyemezsin. Bu nasıl taraftarlık ya. Siz zaten taraftar falan değilsiniz. Küfür edenlere söylüyorum. Bu şerefsizler bana kim hakaretleri yapıyorsa siz şaşırdınız mı yoksa puandan falan durumunuza bakmıyor musunuz.”

“BAŞKAN KABUL EDERSE GİDECEĞİM”

Küfürlerin kasıtlı yapıldığını ve kulübün başkanına istifasını sunacağını kaydeden Kılıç, “Kasıtlı yaptığınızı biliyorum. Başkan kabul ederse gideceğim. Bu ahlaksızların önünde durmama gerek yok. Kim üstüne ne alınıyorsa alınsın. Birinci maçına çıkarken hocana, oyuncuna küfürler falan. Adanaspor’un mağlubiyetine seviniyorsan niye geliyorsun maça. Bir de hakaretler. Bunlar kim acaba merak ediyorum. Siz mafya mısınız kimsiniz. Kimsiniz siz. Ayıp ya. Bu kadar zorluklara rağmen, sezon başı bu kadar sıkıntılara rağmen bunları ben söylemiyorum. Herkes Adanaspor’u biliyor” diye konuştu.

“AFERİN SPORCULAR”

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, tepkisini sürdürerek, şunları söyledi:

“Bu nasıl bir taraftarlık, nasıl bir terbiyesizlik. Böyle taraftarın önünde bu oyuncu topluluğunu alnından öpmek lazım. Top oynatmıyorlar. Adanaspor’a sevgileri yok. Bırakın da millet top oynasın. Bu kadar küfüre rağmen içeride bir tane maç kaybetmediniz aferin sporcular. Kimse ailesine küfür için burada durmaz. Bu işe insanlar canını verir. Biz koltuk meraklısı değiliz. Ben doğma büyüme Adanalıyım.”

“YAZIKLAR OLSUN”

Yıllardır ailecek Adanaspor camiasında olduğunu anlatan Kılıç, ailesine küfür eden taraftarlara ise "Yüzümüze karşı küfür edecek delikanlı varsa eder, o mu ölür biz mi ölürüz belli olmaz" diyerek, “Benim yedi göbek sülalem Adanasporlu. Eniştelerim falan abim, kaptanlık, başkanlık, oyunculuk yapmışlar. Hocanı eleştireceksen adam gibi eleştirip gidersin. Küfürler nedir? Siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Bu kadar iyi yönetilen kulüpten ne istiyorsunuz. Bu küfür neymiş. Başkanın ne yaptığını merak ediyorsanız 10 senede 3 şampiyonluğu, 3 final oynamışlığı var. Bu insanları kim yönlendiriyor? Küfür edenlere söylüyorum; içinizde Adanaspor kırıntısı yok mu? Yazıklar olsun. Kimse ailesine küfür ettirmez. O işler o kadar kolay değil. Varsa öyle bir delikanlı yüzümüze karşı eder, o mu ölür biz mi ölürüz belli olmaz” şeklinde konuştu.

“AHLAKSIZ HERİFLER”

Ailesi için canını vereceğini ifade eden Kılıç, “Biz aile meseleleri için canımızı veririz. Terbiyesiz herifler. Bu Adanaspor yılın takımı. Ben böyle bir şey görmedim. Hainlik görmedim. 44 yıldır. Bu ne ya. 21 puanı var bu takımın. Senin 5 katını harcamış takımlar aynı puanda. Ahlaksız herifler” ifadelerini kullandı.

BURSASPOR CEPHESİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Adanaspor’u deplasmanda 2-0 yenen Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, “Sonuçtan memnunum” dedi.

Teknik Direktör Paul Le Guen, karşılaşma sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, “Öncelikle sonuçtan oldukça memnunum. Deplasman 2-0 galip gelmek. Daha farklı olabilirdi ama onlarında şansları oldu. Bir hayal kırıklığım var. Sakatlık oldu ve oyuncum önümüzdeki maçta oynayamayacak” ifadelerini kullandı.