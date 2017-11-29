Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Alper Potuk, “Ligde yakaladığımız havayı devam ettirmek için önemliydi. Galibiyet serilerine ihtiyacımız vardı. Ligde ve kupada devam ettirmek istiyorduk. Bugün başardığımız için mutluyuz. Hafta sonu Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynuyor. Biz kazanıp, önümüze devam etmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Hafta sonu da aynı öz güvenle oynayıp, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

“ÖZ GÜVENİM ARTTI”

Lige çok iyi başladığı fakat daha sonra sakatlık ve kart cezalısı olduğu için oynayamadığını hatırlatan Potuk, “Bu maç da benim öz güvenimi arttırmak ve form grafiğimi yükseltmek için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

“HOCAMIZIN ŞANS VERMESİ DURUMUNDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın bu sene kendisini forvet bölgesinde oynattığını ifade eden yıldız futbolcu, “Bu sene hocamızın gelmesiyle gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Bugün ikinci yarı tekrar oraya çekti. Forvet sıkıntısı var. Hocamızın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım” dedi.

Alper, ayrıca bu akşam profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

“TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR”

Ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Kasımpaşa maçında sarı-lacivertli taraftarları desteğe çağıran Potuk, Taraftarımızın bu maçın farkındadır önemini. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada Kasımpaşa maçında çok ihtiyacımız var. Onlar da gereğini yapacaktır. İnşallah hep beraber mutlu sona ulaşırız” değerlendirmesinde bulundu.