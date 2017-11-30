Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde hafta içinde Rıza Çalımbay’ın açıklamaları vardı. Ersun Yanal’ın yerine göreve getirilen Rıza Hoca, kadro yapılanmasındaki yanlışa değinip bazı isimleri oynatma şansının olmadığını söylemişti. Ancak onlar için Ziraat Türkiye Kupası önemli bir fırsat oldu. Oyuncularına da bunu anlattığını ifade eden ve herkesin çok çalışıp kendini göstermesini isteyen Çalımbay, bugün Erzurum maçında ilk test sınavını yaptıracak. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok’un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen’den yoksun 21 kişilik kadro ile soğuk deplasmana giden bordo-mavililer yedeklerle avantaj arayacak.



“Seriye ihtiyaç var”

Ki bu kupanın Trabzonspor adına bir başka anlam ve önemi ise Avrupa kupası açısından en kestirme yol olması. Zirvenin biraz uzağında bulunan bordo-mavililer daha önce 14 kere kupa finaline çıkmıştı. En son kupa ise 2010’da gelmişti. Keza yönetim kanadı da kupaya çok ciddi bakıyor. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, “Büyük kulüplerin hedefleri de büyük olur” diyerek “Daha önce 8 defa kazandığımız kupayı yine müzesimeze getirmek istiyoruz” dedi. Meriç, ligde de umutsuz olmadıklarını ve seri bir galibiyet halinde kısa sürede toparlanacaklarını ifade ediyor.



17 yıl sonra yeniden



Türkiye Kupası, 4. Turu’nda Çorum Belediyespor’u 6-0 maağlup eden, bugün BB Erzurumspor’la karşılaşacak Trabzonspor’da cezası biten Olcay’ın takıma dönmesi bekleniyor. Rövanş maçı öncesi deplasman karşılaşmasında avantajlı skor arayan bordo-mavililer, rakibi ile 17 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki takım son olarak 2000-01’de Trabzon’da karşılaşmış, ev sahibi takım 3-0 kazanmıştı.