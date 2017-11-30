Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta lig maçı kaybetmeyen Beşiktaş cumartesi günü Galatasaray’la oldukça kritik bir maça çıkacak. Derbi sonrası siyah-beyazlılar şampiyonluk iddiasını oldukça güçlendirebilir ya da yarış dışı kalma korkusu yaşayabilir. Şenol Güneş oyuncularla yaptığı konuşmalarda taraftarın ve camianın kendilerinden galibiyet beklediğini belirterek, “Artık derbi kazanmanızın vakti geldi. Bu maçı kazanamazsak zirveyle aradaki makas açılabilir” diyerek futbolcularından 3 puandan başka bir şey düşünmemelerini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla ligde iki derbiye çıkan Beşiktaş bu iki karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılmıştı (Galatasaray: 2-2, Fenerbahçe: 1-1).



Ligde bileğini büken yok

Siyah-beyazlılar, yeni evinde hem ilk derbi galibiyetini yaşamak, hem şampiyonluk iddiasını artırmak, hem de ligdeki iç saha maçlarındaki yenilmezliğini sürdürmek için Galatasaray karşısına çıkacak. İç sahada oldukça güçlü bir performans ortaya koyan Beşiktaş, Vodafone Park’ta sadece bir resmî maç kaybetti. 2016-17 sezonunda Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, siyah-beyazlılarlara 1-0’lık skorla yeni stadındaki ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Vodafone Park’ta 26 Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.



Hiçbir yere gitmeyecek



Beşiktaş Kulübü, dün bazı basın organlarındaki Oğuzhan Özyakup’un devre arasında takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialara sert çıktı. Açıklamada, “Taraftarlarımızın ve kamuoyunun kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz” ifadeleri yer aldı.