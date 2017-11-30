Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda misafir ettiği Adana Demirspor’u 6-0 yendi ve rövanşı kolayladı. Sarı-lacivertli takımda Kasımpaşa maçı öncesi tecrübeli oyuncuların yanı sıra kaleci Erten ve genç orta saha Oğuz Kağan da 11’deydi. Adana Demirspor, mücadeleye savunma çizgisini orta saha çizgisine yakın bir noktada kurarak başlarken, Fenerbahçe bu sürpriz hamle nedeniyle ilk dakikalarda oyun kurmakta zorlandı.

İki pasla gelen gol

Maçın ilk 10 dakikası TFF 1. Lig takımının kontrolünde geçerken, Fenerbahçe ilk tehlikeyi 13. dakikada yakaladı. Savunmanın arkasına iyi sarkan Janssen’in pasında topla buluşan Mehmet Ekici, topu boş kale yerine tribünlere gönderdi. Adana Demirspor’un kilidini açan gol ise 23’te geldi. Sezon başında Manchester City’nin 3.5 milyon avroluk teklif yaptığı Oğuz Kağan’ın derin pasını iyi kontrol eden Şener boştaki Alper’i gördü ve Fenerbahçe sadece iki pasla gole ulaştı: 1-0. 26’da Şener taç atışını doğrudan ceza sahasındaki Janssen’e kullandı. Hollandalı golcü rakibini ekarte etti ve kalecinin kapattığı köşeden farkı ikiye çıkardı: 2-0. 45’te Valbuena kendi çabasıyla orta sahadan sol kanada taşıdığı topla final pasını oldukça iyi verdi. Hasan Ali de düzgün bir kafa vuruşuyla Fransız yıldızın bu çabasını taçlandırdı: 3-0.

Alper forvete geçti

İkinci yarıda da maçın kontrolü ev sahibi takımdaydı. 55’te Alper Potuk duran top organizasyonu sonrası kaleciden seken meşin yuvarlağı iyi takip etti ve farkı dörde çıkardı: 4-0. Aykut Kocaman ikinci golü atmasının ardından Alper’i forvet pozisyonuna kaydırırken, yıldız oyuncu da bu hamleye olumlu cevap verdi ve kariyerinin ilk hat-trick’ine imza attı. 66’da Valbuena’nın pasıyla topla buluşan Alper, Kurtuluş’un kalesinde olmamasını iyi değerlendirdi: 5-0. Genç Ahmethan 90’daki penaltı vuruşuyla gol perdesini indirdi: 6-0.