Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu ile davalık olan Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, uzun bir aradan sonra konuştu. İçeriği Türk sporunun problemleriydi. 8’inci Boğaziçi Zirvesi’ne katılan Terim “Futbolda neden zirve değiliz” başlıklı panelde önemli tespitlerde bulundu. Ülkemizde bir spor kültürünün olmadığını, sporu değil sporun getirdiği başarıları sevdiğimizi belirten Terim, toplumumuzda güven ve takdirin köreldiğini belirterek “İnsanların iyi ve başarılı yönlerini değil, eksik ve hatalarını görüyor, bunları ön plana çıkarıp insanları yerden yere vurmaya bayılıyoruz” dedi.

> Üretme kültürümüz yok

“Takım çalışması, birlikte üretme kültürü, bir üretimin parçası olma mutluluğu bizim toplum olarak zayıf olduğumuz alanlar” diyen Fatih Hoca “Bir başka problemimiz ise sporu herkesin çok iyi bilmesi. Kuşkusuz spor, herkesin kendini ‘üstat’ gördüğü bir konu, üretmemiş, okumamış, çalışmamış, hiçbir başarısı olmayanların ahkâm kestiği, estiği, gürlediği, yıktığı bir alan. Memlekete iyi ve sağlıklı evlatlar kazandırmalıyız ve buna temelden başlamalıyız. Bugün düğmeye bassak10 yıl sonra meyvesini toplarız” diye konuştu.