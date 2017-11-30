Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tsubasa'nın oluşturucuları, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezon hazırladı.

TSUBASA MESSİ VE RONALDO'YA RAKİP

Japonya'nın Dünya Kupası'na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası'nda Tsubasa'nın Messi, Ronaldo ve Neuer ile karşı karşıya gelmesi hikayesini de anlatacak.

FUTBOLU SEVDİRMİŞTİ

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 90'larda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.