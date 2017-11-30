Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan 2016’da hizmete giren Beşiktaş’ın evi Vodafone Park, ikinci kez Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü siyah-beyazlılar, evinde sarı-kırmızılılar ile mücadele edecek. İki takım daha önce Vodafone Park’ta 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda Beşiktaş 2 gol bulmuş ve mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.