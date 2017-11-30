Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle linki bu haberde. Türkiye Kupası'nda Erzurumspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından en son Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, BB Erzurumspor ile Türkiye Kupası beşinci tur ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki Erzurumspor Trabzonspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor? BB Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Trabzonspor Erzurumspor maçını A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir.

BB ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇINI A SPOR'DAN ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUPAYA FARKLI 11

Bordo mavililerde bu maç öncesi Sosa ile Uğur'un sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ligdeki 11'den farklı bir kurgu ile çıkacağı öğrenildi. Çalımbay'ın özellikle de ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadro ile sahaya çıkması, Onur, Durica, Pereira, Okay, Castillo, Onazi, Yusuf, N'Doye, Burak gibi ilk 11 futbolcularını dinlendirmesi bekleniyor.

17 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, yarın oynayacakları maçla 17 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. İki takım en son Süper Lig'de 2000-01 sezonunda Trabzon'da karşılaşırken, bu maç 3-0 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı maçla birlikte 17 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

OLCAY'IN CEZASI BİTTİ

Trabzonspor'da Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan, kupada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Olcay'ı bu maçta 11'de oynatması beklenirken, deneyimli oyuncu görev alması durumunda 3 maç aradan sonra formasına kavuşacak.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil, Hubocan, Mustafa, Mas- Batuhan, Kucka- Abdülkadir, Bero, Olcay- Rodallega

SAKAT: Sosa, Uğur

CEZALI: Yok

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR

TFF 1.Lig'de mücadele eden Erzurumspor, evinde Süper Lig takımı Trabzonspor'u misafir edecek. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan Erzurumspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım (yarın) Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakemlik görevini Mustafa Öğretmenoğlu üstlenirken, yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Erzurumspor - Trabzonspor maçı canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.

Erzurumspor takımında en golcü durumunda attıkları 1'er gollerle Lokman Gör ve Abdulkadir Özdemir bulunuyor.

Trabzonspor takımında en golcü durumunda attıkları 2'şer golle Dame N'Doye ve Hugo Rodallega bulunuyor.

Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922'yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti.

Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Uğur Demirok'un sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası ise bitti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yarınki müsabakada, ligde fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor.

EN GOLCÜLER

BB Erzurumspor: Lokman Gör (1), Abdulkadir Özdemir (1)

Trabzonspor: Dame N'Doye (2), Hugo Rodallega (2), Theo Bongonda (1)