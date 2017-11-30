Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

62 yaşındaki Gülay Kurtar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kurtar'ın cezanesinin yarın Levent Camii'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından İzmit'e defnedileceği ve orada da ikindi saatinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.