Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Olimpia Milano’yu 73-68’lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırp çalıştırıcı, Olympiacos ve Malaga’ya karşı iç sahada kaybettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimizde oynadık. Bizim için duygularımızın ön planda olduğu bir maçtı. Daha önce Unicaja Malaga ve Olympiacos’a karşı kaybetmiştik. Serbest atışlarda yüzdemiz kötüydü. Sahada mücadele ettik savaştık ve sonunda evimizde galip gelmeyi bildik."

OLIMPIA MILANO CEPHESİ

Olimpia Milano Başantrenörü Simone Pianigiani, Anadolu Efes’in kendilerinden daha çok üçlük attığını belirterek, “Efes’in bizden daha çok üçlük basketi oldu. Maç sırasında boş pozisyonları iyi bulduk ama iyi değerlendiremedik” dedi.

THY Euroleague’in 10. haftasında Olimpia Milano deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 73-68’lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Milano Başantrenörü Simone Pianigiani basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi bir topla kaybettiklerini ifade eden İtalyan başantrenör, “Söyleyecek çok fazla şeyim yok. Özetleyecek olursam bu akşam bir pozisyon, hücum, bir topla kaybedildi ve bizim için olumsuz sonuçlandı. Maçla ilgili şans veya şanssızlıktan bahsetmeyeceğim. Oyuncularıma da burada kötü bir şey söylemeyeceğim. Bu maça 1 hafta çalıştık ancak takımda sakatlık durumları vardı. İki oyuncumuzun sakatlığı vardı ve bir oyuncumuzun da oynayıp oynamayacağı bu sabah belli oldu. 3. çeyreğin sonuna kadar maç ortada gitti. Maç bitmiş gibi gözüküyordu ama Dragic üçlüğünü son saniyede attı” şeklinde konuştu.

“BULDUĞUMUZ BOŞ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK”

Pianigiani, maç boyunca boş pozisyonlar bulduklarını söyleyerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Açıkçası bu maçın sonucu oyuncularımın sahaya koyduğu performansla alakalı değildi. Efes’in bizden daha çok üçlük basketi oldu. Maç sırasında boş pozisyonları iyi bulduk ama iyi değerlendiremedik. Şu an oyuncularımızın yaşadığı sakatlıktan dolayı güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Oyuncularımızın yaşadığı acıyı düşünerek oynamasını istemiyoruz çünkü bu yaşanırsa güvenimizi kaybedeceğiz. Oyuna olan tutkumuzu kaybedeceğiz. Bunların üstesinden gelip istediğimiz gibi oynamaya devam etmek istiyoruz.”