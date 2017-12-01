Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç golcüsü Vincent Janssen’den ilginç açıklamalar geldi. Robin van Persie, Soldado gibi yıldızları sollayıp, takımın bir numaralı golcüsü olmayı başaran Hollandalı oyuncu, “VAR sistemi olsaydı Galatasaray derbisini kazanmış olurduk” dedi. Fenerbahçe Dergisi’ne verdiği röportajda futbolda adaletin önemine vurgu yapan Hollandalı, “Video yardımcı hakem sistemi ile hiçbir maça çıkmadım ama adil oyun önemli bir şey ve herkes adil oyun ister. Belki de bu sistem olsaydı; Galatasaray maçını kazanmış olurduk” ifadesinde bulundu. Zorlu bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Jannsen, “Her gün çok çalışıyoruz. Bence bu gelişim adına çok önemli çünkü her gün daha da iyi bir takım oluyoruz. Nitekim Sivasspor maçındaki kazanma arzumuz ve galibiyetimiz, bunun başlangıcı oldu diyebiliriz” sözleriyle de çıkışı sürdüreceklerini belirtti.

> Karşılığını vereceğiz

Fenerbahçe’ye gelerek kariyeriyle ilgili doğru bir karar verdiğini ifade eden Janssen, mutlu olduğunu belirtirken, “Herkes birbirine yardım ediyor Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi. Hollandalı, Süper Lig’deki rekabetin derecesine de vurgu yapmayı ihmal etmedi. “Ligde çok fazla iyi oyuncu var. Bunun bana çok şey katacağına inanıyorum” yorumunu yapan Janssen derbiler içinse “inanılmaz bir atmosfer” yakıştırmasını yaptı. Kadıköy’deki Beşiktaş maçının havasını ‘çılgınca’ olarak niteleyen genç yıldız, “İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım ve hayatım boyunca unutmayacağım” derken “Galatasaray deplasmanında da atmosfer iyiydi. Taraftarlarımız bir dakika bile susmadılar. Onları duyabiliyorduk. Bize iyi bir maç çıkarmamız için destek verdiler. Biz de kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz” sözleriyle şampiyonluk inancını dile getirdi.