Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Maicon, önceki akşam katıldığı adidas etkinliğinde derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş’ı deplasmanda yeneceklerini iddia ederken sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü güldürecek ifadeler kullandı. Savunmanın bel kemiği tecrübeli oyuncu, kritik Beşiktaş maçıyla ilgili konuşurken “Bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Biz de bunun farkındayız. Maça çılgınca hazırlanıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi bir takım ama biz Galatasaray’ız ve lideriz. Deplasmanda oynayacak olsak da oradan galibiyetle döneceğimizden şüphemiz yok” diye konuştu.

>Tudor’dan özel görev

Beşiktaş’ın gol silahlarını mercek altına aldığını anlatan sambacı sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamayı hedeflediğini söyledi. Öte yandan Maicon, teknik direktör Igor Tudor’un da derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor. Tudor, Maicon yalnızca savunmadaki etkinliğinden değil, ileriye göndereceği isabetli uzun toplardan ve yan toplarda fiziksel avantajlarından faydalanmayı hedefliyor. Hırvat hoca, Maicon’un özellikle kanatlarda görev yapacak isimlerle sık sık göz göze gelmesini ve tehlikeli bölgeye inmelerini sağlayacak toplar göndermesini istedi.

>Oyunun çok içinde

Galatasaray’ın savunmacısı, takımda hemen her maç en çok topa temas eden isimlerin başında geliyor. Brezilyalı savunmacı Alanya maçında da en çok topla buluşan isim oldu. 91 defa topla buluşan Maicon yüzde 84,3 pas isabetiyle oynadı. Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen tecrübeli stoper 4 gol kaydetti.