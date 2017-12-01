Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski millî futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol hakimlikteki sorgusu ardından serbest bırakılmıştı.

BYLOCK'U ÖMER ÇATKIÇ İLE İNDİRMİŞ

Zafer Biryol hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, bu uygulamayı da daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç ile birlikte indirdiği belirlendi.

HİMMET VERMİŞ

Sabah'ın haberine göre; Çatkıç'ın ifadesinde, ByLock'u telefonuna Zafer Biryol'un evinde indirildiğini söylediği öğrenildi. Zafer Biryol'un FETÖ ile ilk temasının 2001-2002 yılında Göztepe Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığı, daha sonradan başka kulüplere transfer olsa da FETÖ ile irtibatını koparmadığı saptandı. Örgütün bankasına yüklü miktarda para yatırdığı belirlenen Biryol'un himmet adı altında örgüte yardımda bulunduğu belirlendi.

GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Örgüt liderini Pensilvanya'da ziyaret ettiği ve bizzat görüştüğü kaydedilen Zafer Biryol'un İstanbul'daki evinde örgütün sohbet toplantılarını gerçekleştirdiği, hatta bu toplantıların 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam ettiği belirtildi. (Skorer)