Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolun 1 numaralı sahnesi olan Dünya Kupası'nda geri sayım son hızla devam ediyor. Zorlu eleme turlarından geçerek 2018 dünya Kupası vizesi alan 32 takım, bu akşam Moskova'nın sembolü Kremlin Sarayı'nda düzenlenenen kura çekiminin ardından belli oldu.

Türkiye saati ile 18:00'de başlayan kura çekiminde futbol dünyasının efsaneleri de boy gösterdi. Gary Lineker, Diego Maradona, Fabio Cannavaro, Diego Forlan ve Carles Puyol gibi isimlerin yer aldığı kura çekiminde ev sahibi Rusya'nın yanısıra Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya ve Fransa, seri başı olarak 1. torbadan katıldı.

İkinci torbada ise İspanya, İngiltere ve Uruguay gibi güçlü ekipler yer aldı. Afrika elemelerinden gelen ekiplerin dikkat çektiği üçüncü torbada Tunus, Mısır ve Senegal var. Dördüncü torbada ise Sırbistan, Nijerya ve Japonya öne çıkan ekipler arasında...

İşte çekilen kuraya göre 2018 Dünya Kupası'nda yer alan takımların grupları:

A Grubu: Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Uruguay

B Grubu: Portekiz, İspanya, Fas, İran

C Grubu: Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka,

D Grubu: Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya

E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, Panama, Tunus, İngiltere

H Grubu: Polonya, Senegal, Kolombiya, Japonya

Bir ay sürecek futbol şöleni 14 Haziran - 15 Temmuz arasında Rusya'daki 11 kentte yaşanacak. Dev organizasyon Rusya - Suudi Arabistan maçıyla başlayacak.