Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.IOC'den yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu kategorisinde yarışan Yulia Chekaleva ve Anastasia Dotsenko ile biatloncu Olga Zaytseva, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.Soçi 2014'te Chekaleva ve Dotsenko katıldıkları yarışta derece elde edemezken, Zaytseva ise dörtlü kadınlar finalinde gümüş madalya kazanmıştı.IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 36'ya çıktığını da belirtti. IOC, bu i̇ncelemeler sonucunda son bi̇r ay i̇çi̇nde 25 Rus sporcuya ceza verdi.
IOC'den 3 Rus sporcuya ömür boyu men
01.12.2017 - 21:26 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 Rus sporcu, doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.
Etiketler : 2014 Soçi Kış Olimpiyatları,IOC,doping,
524173 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524173.aspx
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P.
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Galatasaray
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9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
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19
12
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23
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Kayserispor
13
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5
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20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
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10
Kasımpaşa
13
5
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18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
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-10
8
18
Gençlerbirliği
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2
2
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30
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14. Hafta Maçları
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
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2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
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Alanyaspor - Kayserispor
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Atiker Konyaspor - Bursaspor
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Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
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6
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
7
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
8
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
9
İstanbulspor
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5
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10
Boluspor
13
5
2
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17
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Altınordu
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4
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16
12
Samsunspor
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3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
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4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
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18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
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-3
12
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Denizlispor
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2
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17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
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1
2
10
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