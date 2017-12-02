Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Sivas ve Antalya galibiyetleriyle zirve yarışında iddialı duruma gelen, kupada 6 golle şov yapan takımlarını, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada, daha da önem kazanan Kasımpaşa maçında yalnız bırakmayacak. Dün akşam itibariyle kombineler hariç satılan bilet sayısı 13 bini geçti.

Bugün ve maç günü satışların devam edeceği ifade edilirken, bilet sayısının 20 bini aşması bekleniyor. Kombineli taraftarların katılımıyla pazar akşamı Kadıköy'de 40 bin civarı taraftarın olması bekleniyor. Fenerbahçe bu sezon en yüksek tribün rakamına Beşiktaş derbisinde (44.718) ulaşmıştı.