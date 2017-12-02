Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEŞİKTAŞ TEKNİK PATRONU ŞENOL GÜNEŞ TALABELERİNDEN DERBİDE 3 PUAN İSTEDİ:

Beşiktaş bugün Vodafone Park’ta Galatasaray karşısına ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, lideri yenerek takımın ligde iddiasını artırmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar için Galatasaray derbisi şu ana kadarki ligdeki en önemli maç durumunda. Siyah-beyazlılar kazanırsa rakibiyle puan farkını 3’e indirip ‘ensendeyim’ mesajı verecek. Kaybederse aradaki puan farkı 9’a çıkacak ve şampiyonluk yolunda geride kalacak. Güneş hayatî önem taşıyan maçta futbolcularından galibiyetten başka hiçbir şey düşünmemelerini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı derbi toplantısında oyuncularına “Sizden Şampiyonlar Ligi performansı bekliyorum” dedi.



Talisca kulübeye mi?

Şenol Güneş seyirci avantajının kendilerinde olduğunu hatırlatarak “Taraftarımızın da desteğiyle bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmalıyız” dedi. Güneş, orta sahada rakibi etkisiz hale getirmek amacıyla Oğuzhan-Tolgay-Atiba üçlüsünü birlikte kullanmayı planlıyor. İdmanlarda Atiba-Tolgay-Oğuzhan ve Atiba-Oğuzhan-Talisca’lı orta saha şeklini deneyen Güneş’in, Talisca’yı kulübeye çekebileceği konuşuluyor. Pepe’nin iyileşmesinin yanı sıra Tosic ve Medel’in de cezalarının bitmesi Şenol Güneş’i kadro konusunda oldukça rahatlatmış durumda. Siyah-beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi ceza sınırında olan tek isim ise Ryan Babel. (Murad Tamer)

Gözler kalecilerde

Derbide gözler kalecilerin üzerinde olacak. Beşiktaş, Fabri’nin kaleyi koruduğu 6 derbide 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Muslera’nın görev aldığı 33 derbiden 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle ayrıldı. İki kaleci de bu sezon ligin geride kalan bölümündeki bütün maçlarda forma giyerken, Fabricio 12, Muslera 14 gol yedi.



Güneş, 8. zafer peşinde

Şenol Güneş teknik adamlık kariyeri boyunca Galatasaray’a karşı çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken, 6 defa beraberlik yaşadı. Son 2 sezondur şampiyonluk kazandığı Beşiktaş’ta ise 5 defa Galatasaray’a karşı sahada olan tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılara karşı 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken 1 defa da beraberlik elde etti.



Bileği bükülmüyor

Beşiktaş, ligde iç sahada oynadığı son 33 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Siyah-beyazlılar bu 33 maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Lig ve Avrupa’da Dolmabahçe’de yenilmeyen Beşiktaş, evindeki tek yenilgisini kupada F.Bahçe’ye karşı aldı.

Derbide ilk heyecanlar

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk defa forma giyecek isimler var. Galatasaray’da yeni transferler Belhanda, Ndiaye, Maicon, Fernando, Feghouli, Mariano, Gomis, Latovlevici ve Carrasso forma şansı bulması durumunda ilk defa Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş’ın yeni transferleri Negredo, Medel, Lens, Orkan ve Pepe de Vodafone Park’ta Galatasaray maçı tecrübesi yaşayacak.

G.SARAY’IN HOCASI IGOR TUDOR, BEŞİKTAŞ’I BELHANDA ve GOMIS’le ÇÖZMEYİ PLANLIYOR

Başakşehir mağlubiyeti sonrasında iki haftadır diken üstünde olan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, belki de kariyerinin en kritik maçına çıkıyor. Önünde Galatasaray’daki geleceğini şekillendirmek adına büyük bir fırsat olan Beşiktaş derbisine günlerdir bütün yönleriyle çalışan Hırvat hoca detayların üzerinden son bir defa daha geçti. Yasin, Rodrigues ve Feghouli’ye “Hangi ikili oyunda olursa ceza sahasına çapraz koşular yapacak” direktifini veren Tudor, haftalardır eleştirilerin hedefinde olan Belhanda’ya da âdeta “Anahtar sende” dedi. Golcüsü Gomis ve Belhanda’yla görüşerek “Bu maçta iletişiminiz ve saha içindeki bağlantınız en üst seviyede olmalı” diyen genç çalıştırıcı maçın en büyük kilidinin bu hat olduğu fikrinde.



Şutlar önemli

Belhanda’nın topla buluştuğu anda Gomis’i araması gerektiğini ileten Igor Tudor, aynı şekilde Fransız golcünün de takımın 10 numarasına servis yapmasının çok mühim olduğunu ifade etti. Tudor, Belhanda’nın ceza saha dışından yapacağı şutlarla da sonuca gidebileceklerini düşünüyor. Öte yandan son vuruş konusunda özel antrenmanlar yapan Gomis’e önde baskı yapması konusunda bir defa daha uyaran Tudor, son olarak bütün takıma yan top çalışması da yaptırdı. Gomis, Başakşehir mücadelesindeki hataların tekrarlanmamasını isterken. Muslera’ya da yan toplarda çık emri verdi.

Özbek’in heyecanı

Galatasaray Kulübü’nde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için olağanüstü genel kurul yapılacak. Haliç Kongre Merkezindeki genel kurul saat 10.00’da başlayacak. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yeni bütçenin genel kurul fazla uzamadan onaylanmasını hedefliyor. Özbek böylelikle Beşiktaş derbisine de yetişip, maçı stattan seyretmeyi amaçlıyor.



Tudor yine uyarıldı

Galatasaray yönetimi, Alanya maçında olduğu gibi teknik direktör Igor Tudor’dan Beşiktaş derbisinde de sürpriz istemiyor. Dev mücadeleyi kazanmaları halinde tarihî rakipleriyle aralarındaki puan farkının 9 çıkacağına vurgu yapan başkan Dursun Özbek ve kurmayları takımın bu zorlu maçta orijinal sistemiyle oynaması gerektiği görüşünde.



İki yıldız sınırda

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kere sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.



Adnan Polat sürprizi

Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat’ın, sarı kırmızılı kulüple ilgili uzun süre sonra bir organizasyon hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı. 2011’de ibra edilmedikten sonra “Genel kurul bu ayıbı düzeltmeden dönmem” diyen eski başkanın ve kendisine yakın olan isimlerin, Galatasaray üyelerine 14 Aralık tarihinde bir davet vermeye hazırladığı öğrenildi.

YAZARLARIMIZ DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray’a bağlı - Kemal Belgin

Beşiktaş-G.Saray oyunu hiç kuşkusuz zirveyi şu anda en çok ilgilendiren müsabakadır. G.Saray’ın sezon başından bu yana tipik oyun modeli olan yayılarak-açılarak oynaması özellikle kendi sahasında kapanan ekipler karşısında sıkıntı çektiğini gördüğümüz Beşiktaş için bir avantajdır.

Buna karşılık Beşiktaş’ın savunma göbeğindeki bilinmezlerinin sahada nasıl oluşacağı da yukarıda tarif etmeye çalıştığım G.Saray oyununun skor tabelasına yansıyıp yansıyamayacağının ortamıdır.

Şenol Hoca’nın Talisca veya Oğuzhan’dan birini tercih ederek bana göre yapacağı bu doğru tarif etmeye çalıştığım Beşiktaş savunması için de bir sigortadır.

Acaba Tudor Selçuk’la mı oynar, Fernando ile oynayıp kendini sıkıntıya mı sokar? Tabii ki G.Saray’ın iki kanatla oynayıp oynamayacağı da maçın en önemli olgularından biridir.

Beşiktaş daha önde - Ümit Aktan

Şunu baştan kabul edelim ki; kadrosunun oynama ezberi, teknik adamının üstünlüğü ve tabii ki saha avantajı Beşiktaş’ı bir değil birkaç adım öne atıyor...

Galatasaray’ın; futbol topunun cilveli bir gününde olmasına fazlasıyla ihtiyacı var ki, yenilmeden çıkabilsin oradan…

‘Derbilerin favorisi olmaz’ klişesi bu maç için geçerli değildir, klişeyi önümüzdeki maçlara saklayalım…

Maçın hakemi Fırat Aydınus’u ise maçı kurcalayacak biri olarak görmüyorum. Sadece mini konferanslar düzenleyip tempoyu düşürmesinden korkuyorum.

Eğer hızlı tempoda oynanırsa da Beşiktaş’ın avantajı biraz daha artabilir.

Berabere biter-Sadık Söztutan

Derbide ilk ve kuvvetli ihtimal beraberlik... Galatasaray’ın formu Beşiktaş’ın saha avantajını dengeliyor.

Renkli ve bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Bu da iki kaleci Muslera ve Fabri’yi öne çıkarır diye düşünüyorum.

Tudor’un derbi kazanamıyor olmasını önemsemiyorum. Her maçın kendi hikâyesi var; geçmişin bu maça yansıyacağını hiç sanmıyorum.

Fırat Aydınus meselesine gelince...

Biz her derbide bir hakem kaybediyoruz. Dünyanın en adil ve en başarılı hakemini de getirseniz tartışılmaktan kurtulamayacaktır. Çünkü biz hakemden ADALET değil TORPİL bekliyoruz.

Beşiktaş kaybetmez-Hasan Sarıçiçek

İki takım da dev derbiye kupa maçı sebebiyle moralli çıkacak. Galatasaray’ın orta sahası sorunlu. Talisca ve Oğuzhan türünde bir oyun kurucusu yok.

Beşiktaş’ın kanatları çok güçlü. Tudor, ofansif oyun tarzından vazgeçmez diye düşünüyorum. Seyirci ve ambiyans faktörü önemli. Beşiktaş Vodafone Park’ta kaybetmez. Derbiyi Beşiktaş 3-1 kazanır.

Sonuç, şampiyonluk yarışını elbette Beşiktaş’tan yana etkiler? Babel, Cenk ve Quaresma Beşiktaş’ta maça damgasını vuracak isimler.

Tudor’un derbi kazanamama serisi bu maçta da devam eder, Güneş’in tecrübesi yeter.

Fırat Aydınus ile Beşiktaş son 6 maçta 12 puan kaybetse de, bu istatistik asla bu maçı etkilemez. Ben son yılların en keyifli ve oyun kalitesi en yüksek bir derbisi olacağına inanıyorum.

Fenerbahçe kazanır!-Ercan Yıldız

Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Beşiktaş’ın ligde bu kadar kötü olmasının en önemli sebebi, ideal 11’inde futbola göre “yaşlı” sayılabilecek Atiba, Pepe, Quaresma, Babel, Adriano ve Tosic gibi oyuncularının bulunmasıdır. Dolayısıyla Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra 8 lig maçında 2 defa kazanmış olması tesadüf değildir. Ancak şimdi durum biraz daha farklı. Beşiktaş; hocası, birlikte oynama alışkanlığı ve seyirci avantajıyla bir adım öndedir.

Bugüne kadar tek kanatla oynayan Galatasaray, geçen hafta Tolga’nın sakatlanması sonrası sol kanadı Yasin’e emanet ederek doğruyu bulmuştur. Başakşehir benzeri bir mağlubiyetle kapının önüne koyulacağını bilen Tudor’un derbide çift forvet gibi bir çılgınlık yapacağını düşünmüyorum. Önceliği kaybetmemek olacaktır. Beraberlik yüksek ihtimal gibi görünse de, her sonucun Fenerbahçe’ye yarayacağı kesin.

Tansiyon çok düşük-Ömer Faruk Ünal

Geçmiş derbilere bakacak olursak; tansiyon çok düşük. Bu memnuniyet verici. Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik adamlardan tansiyonu yükseltecek açıklama duymadık. Bu akşam geçmiş derbilerden çok daha fazla futbol konuşmayı umuyorum.

Derbi öncesi en gergin adam tartışmasız Igor Tudor. Hâlbuki bu deplasmana 6 puan önde geliyorsun. Rahat olmalısın. Ancak medya üstüne oynuyor, kaybederse de rahat bırakmayacaktır.

Beşiktaş, bu maçı kaybetmesi halinde ligdeki limit ve kredisini tüketmiş olur. Ligde 180 dakikadır gol atamayan Beşiktaş’ın aşırı iştahlı olacağını ve gole çabuk gideceğini düşünüyorum.

13 sezondur derbi yöneten Fırat Aydınus, bu akşam zorlanmayacaktır. Sahada biraz Quaresma ve biraz Belhanda dışında problemli oyuncu yok. Oyuncular, birbirlerine saygılı davranacaktır. Kırmızı kart beklemiyorum.